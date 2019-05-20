Политика

11:28 20.05.2019

Полторак подал в отставку с должности министра обороны

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Полторак подал в отставку с должности министра обороны

 Министр обороны Украины Степан Полторак просит президента Владимира Зеленского уволить его с должности министра обороны Украины.

Соответствующее заявление об отставке Полторак обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

"Господин президент Украины – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, с уважением отношусь к Вашему конституционному праву определиться с министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение в Верховную Раду Украины и в соответствии с законами Украины "О национальной безопасности Украины", "О Кабинете министров Украины", прошу Вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об увольнении меня с должности министра обороны Украины", - сказано в заявлении.

Степан Полторак 14 октября 2014 был назначен министром обороны Украины, 14 апреля 2018 года возглавил Минобороны повторно.

Теги: #полторак #минобороны #отставка
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