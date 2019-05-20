Политика

11:22 20.05.2019

В "Оппозиционной платформе – за жизнь" довольны заявлением Зеленского о роспуске Рады - Бойко

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В "Оппозиционной платформе – за жизнь" довольны заявлением Зеленского о роспуске Рады - Бойко

В партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" и одноименной парламентской фракции довольны заявлением президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

"Сегодня мы рады, что есть объявление о роспуске Верховной Рады, потому что не может парламент с уровнем доверия населения 4% делать законодательные акты, руководить страной", - сказал основатель "Оппозиционной платформа – за жизнь", народный депутат Юрий Бойко журналистам в кулуарах Рады в понедельник.

Политик напомнил, что его фракция была готова идти на досрочные выборы еще два года назад, когда, по его мнению, распалась парламентская коалиция.

В свою очередь народный депутата Украины, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич отметил, что решение о роспуске Верховной Рады правильное по своей сути, а "по форме – надо смотреть".

"Я бы сказал так: 50 на 50. Есть очень большие сомнения в отношении определения сроков, когда перестала существовать коалиция. Но это уже сегодня ответственность лично Зеленского. Я надеюсь, что советники президента дали ему достаточно оснований и аргументов для того, чтобы желание распустить парламент соответствовало Конституции. Я, по сути, поддерживаю решение о роспуске парламента", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, состоится ли отставка Кабинета министров Украины, Шуфрич сказал: "Кабмин никуда не подаст, Кабмин никуда не уйдет. У Кабмина есть еще минимум три месяца, чтобы еще что-то "подерибанить".

Теги: #бойко #зеленский #рада
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