Зеленский назвал первейшей задачей прекращение огня на Донбассе, ради чего он готов на непопулярные решения
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что видит своей первейшей задачей прекращение боевых действий на Донбассе, ради чего готов на принятие непопулярных решений, вплоть до тех, которые приведут к его отставке с поста главы украинского государства.
"Наша первейшая задача – прекратить огонь на Донбассе", - сказал В.Зеленский в своем обращении к украинскому народу с трибуны Верховной Рады в понедельник.
"Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет необходимо, я без колебаний готов утратить свою должность, чтобы только наступил мир", - заявил шестой президент Украины.
При этом он добавил: "Не утрачивая наши территории, никогда".
Зеленский также подчеркнул, что началом диалога должно стать освобождение всех украинских пленных.
"Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. Но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных", - подчеркнул он.
Следующим вызовом президент назвал возвращение утраченных территорий. "Честно говоря, мне эта формулировка кажется не очень корректной, так как нельзя утратить то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это Украинская земля", - добавил Зеленский.
В то же время он отметил, что с территориями были утрачены и люди, и теперь "мы должны возвращать их сознание", сказал он, перейдя на русский язык.