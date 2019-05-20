Политика

10:50 20.05.2019

Зеленский: я распускаю Верховную Раду восьмого созыва

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Зеленский: я распускаю Верховную Раду восьмого созыва

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца.

"Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки", - сказал Зеленский

Президент также подчеркнул: "А также я прошу вас уволить с должности главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины".

При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два месяца.

"Сделайте это и повесьте медали себе – это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.

Теги: #зеленский #рада
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