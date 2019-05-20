Зеленский предложил правительству подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабинету министров подать в отставку.

"Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "правительство не решает наших проблем – правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, ЧТО мы не сможем сделать. Это неправда – можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - сказал он в ходе обращения к Украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.