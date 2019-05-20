Зеленский заявил, что готов дать украинское гражданство любому проживающему в мире украинцу, готовому работать на благо Украины

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что готов предоставить гражданство Украины всем проживающим в мире этническим украинцам, готовым работать на благо Украинского государства.

"Всем украинцам на планете, кто готов работать на благо Украины, я готов дать украинское гражданство", - заявил Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады с обращением к украинскому народу (инаугурационной речью).