Зеленский вступил в должность президента Украины

Владимир Зеленский на торжественном заседании Верховной Рады вступил в должность президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе заседания Зеленский, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, произнес присягу украинскому народу, подписал ее текст и передал главе Конституционного суда Украины.

После принесения присяги глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала, объявила о том, что новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил в должность.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук вручила новоизбранному президенту удостоверение президента Украины, а глава КС Украины вручила ему официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи.

Затем президент Зеленский с трибуны Верховной Рады выступил с обращением к украинскому народу (инаугурационной речью), в котором заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва и предложил правительству подать в отставку.

После завершения торжественного заседания в Раде Зеленский возле Мариинского дворца принял рапорты командующих видами Вооруженных сил Украины, и состоялась церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Затем Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская поприветствуют глав иностранных делегаций. После чего Зеленский побывает на приеме для глав иностранных делегаций.

Во второй половине дня 20 мая у Зеленского запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в администрации президента Украины.