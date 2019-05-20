Политика

09:47 20.05.2019

Вакарчук заявил, что в списке партии "Голос" не будет депутатов нынешнего созыва

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Вакарчук заявил, что в списке партии "Голос" не будет депутатов нынешнего созыва

Музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не намерен включать в список своей партии народных депутатов нынешнего созыва.

"Если будет старая система выборов то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений и мы будем делать их сами. Поэтому наш список, я так считаю, и буду предлагать это партии, должен полностью состоять из людей среди которых не будет действующих народных депутатов", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

По словам Вакарчука, нардепы нынешнего созыва парламента могут попробовать свои силы на мажоритарных округах.

"Есть много хороших народных депутатов, у которых могут взгляды совпадать с нашими. Я уверен, что на мажоритарных округах они с успехом убедят своих избирателей по результатам их работы за 5 лет", - пояснил он.

Теги: #вакарчук #голос #выборы
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