Политика

15:45 19.05.2019

Сарган: У Луценко есть реальные результаты, в отличие от трех его предшественников и Горбатюка, с 2014г расследовавших дела Майдана и сбежавших из страны лиц

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Сарган: У Луценко есть реальные результаты, в отличие от трех его предшественников и Горбатюка, с 2014г расследовавших дела Майдана и сбежавших из страны лиц

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган раскритиковала высказывания политических и общественных деятелей, возлагающих на генпрокурора Юрия Луценко ответственность за то, что расследования преступлений, совершенных против митингующих во время Революции достоинства, а также в отношении высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича не доведены до конца или были закрыты.

"ТРИ генпрокурора (Махницкий, Ярема, Шокин - забыли, были такие с февраля 2014 года по май 2016г) и один неизменный (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей - ИФ) Горбатюк расследовали дела по Майдану и по тем, кто сбежал. И по тем, кто начинает возвращаться в частности. Как расследовали? Сами видели", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Сарган напомнила, что Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016г и за время своей деятельности на этом посту имеет реальные результаты.

"Приговор легитимному (Януковичу – ИФ), спецконфискация денег окружения яныка, коррупционеры в судах в пределах подследственности. Реальные результаты в отличие от трех предыдущих", - перечислила она.

При этом пресс-секретарь генпрокурора возмутилась звучащими в адрес исключительно Луценко обвинения и предложила таким критикам оценить степень их собственной вины в произошедшем.

"Виноват один! Задолбало! Достало читать проклятия тех, то сам ничего не делает, кроме "всепропало" под каждым сообщением. Начните винить себя в том, что произошло. Может, тогда попустит и начнет работать голова, а не руки о клавиатуру гаджета", - написала Сарган.

Поводом для данного поста стало возвращение в Украину в воскресенье бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова, который в своем телеграмм-канале также призвал других покинувших страну людей последовать его примеру.

Вслед за этим последовало в соцсетях и СМИ множество высказываний политических и общественных деятелей, которые вменяют в вину действующему генпрокурору отсутствие уголовного преследования в Украине Портнова.

Так, в частности, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив на своей странице в соцсети Фейсбук написал адресованный Луценко пост следующего содержания: "Юрий Луценко я правильно понимаю, что вы все еще в должности генерального прокурора? И именно из-за вашей бездеятельности сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?".

В ответ Луценко в комментариях под этим постом задал встречный вопрос: "А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?".

Теги: #луценко #майдан #сарган #украина #горбатюк
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