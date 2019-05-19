Экс-замглавы администрации Януковича Портнов вернулся в Украину

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что вернулся в Украину и призвал других покинувших страну людей последовать его примеру.

"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - написал он в своем телеграмм-канале около полудня воскресенья.

Портнов также опубликовал фотографию, на котором он стоит у терминала международного аэропорта "Борисполь" (Киев).

В 2014 году Портнов покинул территорию Украины, проживал в Москве (РФ), Вене (Австрия).

Портнов разыскивался Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Украины по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.3 ст.191 УК Украины). Датой исчезновения Портнова указано 15 января 2015 года. 12 ноября 2015 года его розыск был прекращен из-за установления местонахождения.

Прокуратура Крыма проверяет причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова. Позже народный депутат Андрей Левус (фракция "Народный фронт") заявил, что СБУ начала расследование возможной причастности Портнова к аннексии Россией Крыма в рамках уголовного производства по статье "государственная измена".