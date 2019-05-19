Политика

12:13 19.05.2019

Порошенко предостерегает украинских политиков от заигрываний с агрессором, призывает к преемственности политики реформ и евроатлантической интеграции Украины

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Порошенко предостерегает украинских политиков от заигрываний с агрессором, призывает к преемственности политики реформ и евроатлантической интеграции Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко предостерегает от политических заигрываний с Российской Федерацией и подчеркивает важность того, чтобы путь смены украинской власти прошел без внутреннеполитических потрясений и с сохранением евроатлантического курса страны.

"В данный момент надо достойно, без внутреннеполитических потрясений пройти путь смены власти. И речь идет не о приобретении полномочий новоизбранным президентом Украины, но и об избрании состава Верховной Рады Украины, поскольку враг, не скрывая, пытается использовать этот период политической турбулентности для того, чтобы разрушить наши достижения на пути реформ и европейской интеграции", - сказал Порошенко во время церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в воскресенье в Киеве.

Он подчеркнул, что главная задача, стоящая сегодня перед ответственными украинскими политиками - обеспечение преемственности политики реформ, укрепления институтов украинской государственности и продолжение европейской и евроатлантической интеграции.

"Только такая политика дает возможность гарантировать поддержку наших союзников из Европы, США и других государств, которую любой ценой сейчас пытается разрушить Россия. И нам нужно это абсолютно четко понимать", - сказал президент.

Он также выразил надежду, что мировое сообщество и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ.

"Твердо убежден, что только при такой поддержке и благодаря политическому давлению на агрессора нам удастся восстановить свой суверенитет, свою территориальную целостность, возвратить украинский суверенитет и украинский флаг на каждый кусочек оккупированной агрессором земли, возвратить в Украину Крым, возвратить Донбасс", - сказал президент.

Порошенко, также подчеркнул, что "не может быть и речи о политических заигрываниях с агрессором" – страной-наследником тоталитарного режима.

Глава Украинского государства подчеркнул, что многонациональные захоронения Быковнянских могил красноречиво напоминают, что разрушительная волна антигуманной политики еще в прошлом веке вышла за рамки национальных или иных общественных групп, уничтожая на своем пути жизни и судьбы ни в чем не повинных людей.

Он напомнил, что в Быковне покоятся тысячи убитых невинных жертв политических репрессий и их количество до сих пор точно неизвестно. "По данным ученых, речь может идти о 30-35 тысячах погибших, по некоторым оценкам - до 100 тысяч", - сказал Порошенко.

В этом ключе он выразил убеждение, что совместными усилиями международного сообщества должны быть обеспечены гарантии недопущения реванша тоталитарных режимов как в настоящее время, так и в будущем.

Теги: #порошенко #ес #россия #украина
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