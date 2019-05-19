Политика

12:01 19.05.2019

Зеленский после инаугурации примет глав иностранных делегаций и проведет с ними двусторонние встречи

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Зеленский после инаугурации примет глав иностранных делегаций и проведет с ними двусторонние встречи

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 20 мая после участия в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения им присяги украинскому народу примет участие еще в ряде официальных мероприятий.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", после инаугурации в парламенте Зеленский поучаствует в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Затем Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская поприветствуют глав иностранных делегаций. После чего Зеленский побывает на приеме для глав иностранных делегаций.

Во второй половине дня понедельника у Зеленского запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в администрации президента Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского в 10.00 понедельника, 20 мая, в сессионном зале парламента.

По данным МИД Украины, по состоянию на вечер 18 мая подтвердили намерения прибыть на церемонию инаугурации президента Украины пять президентов (Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии), вице-президент Турции, премьер-министр Молдовы, вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии, министр обороны Канады, министр по вопросам Европы Франции, глава МИД Польши и "более 40 других высоких представителей".

США на инаугурации Зеленского будет представлять делегация в составе пяти высокопоставленных чиновников во главе с министром энергетики. Европейский Союз на церемонии будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович. Делегацию Азербайджана возглавит спикер парламента, а Чехию будет представлять председатель Сената Парламента этой страны.

Теги: #зеленский #украина
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