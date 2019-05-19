Политика

10:34 19.05.2019

МИД Чехии выразил обеспокоенность политическими преследованиями в Крыму

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек выразил обеспокоенность политическими преследованиями в аннексированом Крыму.

"Чешская Республика осуждает политически и национально мотивированные преследования населения Крыма, которое мы считаем частью Украины", - написал министр в Твиттер.

Петршичек отметил, что 75 лет назад более 200 тыс. крымских татар были депортированы советским режимом с полуострова, десятки тысяч из них умерли. Он подчеркнул, что сегодня людей сажают в тюрьму по политическим мотивам или заставляют покидать дома.

Теги: #крым #чехия #украина #преследования
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