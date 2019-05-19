МИД Чехии выразил обеспокоенность политическими преследованиями в Крыму

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек выразил обеспокоенность политическими преследованиями в аннексированом Крыму.

"Чешская Республика осуждает политически и национально мотивированные преследования населения Крыма, которое мы считаем частью Украины", - написал министр в Твиттер.

Петршичек отметил, что 75 лет назад более 200 тыс. крымских татар были депортированы советским режимом с полуострова, десятки тысяч из них умерли. Он подчеркнул, что сегодня людей сажают в тюрьму по политическим мотивам или заставляют покидать дома.