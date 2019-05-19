Сделаем все для недопущения возвращения империи зла – Турчинов о жертвах политических репрессий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украина должна сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, а также приложит усилия к возвращению всех политзаключенных, сообщила пресс-служба СНБО.

"Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, где возможны репрессии и геноцид! Приложим все усилия к возвращению домой всех политзаключенных и военнопленных! Помним, чтобы победить!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина чтит память более полмиллиона украинцев - жертв политических репрессий коммунистического режима, которые подверглись жестоким пыткам и преследованиям.

Также отмечается, что Российская Федерация снова пытается захватить территории, изменить границы, стремятся уничтожить независимую Украину, а в российских тюрьмах и колониях пытают украинских соотечественников-патриотов.

"Слово "политзаключенный" вновь стало реальностью. Но Украина уже никогда не будет частью "русского мира". Наше государство самим своим существованием противоречит существованию режима Путина, ставит крест на возрождении и реванше тоталитарной советской империи!", - подчеркнули в пресс-службе.