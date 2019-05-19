Политика

09:18 19.05.2019

Посол Украины в Австрии: Отставка вице-канцлера является признаком демократии

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Посол Украины в Австрии: Отставка вице-канцлера является признаком демократии

Отставку вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе на фоне "российского скандала" прокомментировал посол Украины Александр Щерба, назвав ее "проявлением демократии".

"Признак функционирующей демократии - традиция добровольной отставки. Неприемлемости ситуации, когда твоя страна или партия несет бремя твоей позора. 18 часов назад Хайнц-Кристиан Штрахе был одним из самых влиятельных политиков Австрии", - написал Щерба на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, Штрахе в субботу, на следующий день после публикации расследования о скандальном видео, заявил об отставке.

Ранее издание "Европейская правда" сообщала, что лидер ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) оказался в центре скандала, который может серьезно пошатнуть позиции правительства и стать серьезным аргументом в кампании к выборам Европарламента.

Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung и журнал Spiegel опубликовали совместное расследование в связи с видеозаписью, на которой Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Теги: #украины #посол #австрия #отставка #политик
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