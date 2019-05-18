Политика

17:07 18.05.2019

Посольство США в Украине объявило о завершении дипмиссии Йованович в Киеве

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Посольство США в Украине объявило о завершении дипмиссии Йованович в Киеве

Посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве, сообщает американское посольство.

"Посол Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве – оглянемся и просмотрим ее трехлетнюю работу в Украине по продвижению партнерства между Украиной и США", – сказано в сообщении посольства США в Украине в соцсети Фейсбук субботу.

Дипучреждение также обнародовало видеоролик, посвященный работе Йованович в должности посла в Украине.

Как сообщалось, в начале мая стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности.

7 мая в посольстве США в Украине подтвердили, что посол Йованович оставит свою должность в мае текущего года, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине. На вопрос о возможном приемнике М.Йованович, в посольстве отметили, что на данный момент им нечего объявить.

В то же время как сообщает издание "ZN.UA" со ссылкой на источники в Вашингтоне, Государственный департамент США предложил Уильяму Тейлору, работавшему послом в Киеве в 2006–2009 годах, стать временным поверенным в Украине. По информации издания, временный поверенный ориентировочно будет руководить американским посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов в США в 2020 году.

Теги: #йованович #сша #украина
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