Политика

14:23 18.05.2019

Украина на саммите НАТО в Лондоне в декабре должна официально проинформировать о желании получить ПДЧ

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Украина на саммите НАТО в Лондоне в декабре должна официально проинформировать о желании получить ПДЧ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в декабреу на саммите НАТО в Лондоне Украина должна официально заявить о желании получить план действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

"Уже в декабре этого года на саммите НАТО в Лондоне мы сможем официально проинформировать страны Альянса о том, что мы настаиваем на ПДЧ и имеем твердое намерение присоединиться к этому оборонному и военно-политическому союзу", - сказал Порошенко в своем выступлении на праздновании Дня Европы в Киеве в субботу, перечисляя задачи новой украинкой власти в контексте реализации закрепленного в Конституции Украины курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.

Теги: #порошенко #украина #пдч #нато
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