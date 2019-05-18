Политика

14:23 18.05.2019

Вице-канцлер Австрии заявил об отставке после скандального видео

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Вице-канцлер Австрии заявил об отставке после скандального видео

Вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу, на следующий день после публикации расследования о скандальном видео, заявил об отставке.

Как передает немецкий телеканал Welt, на пресс-конференции Штрахе заявил, что никогда не делал ничего противозаконного, а в случае видео просто хотел своим "поведением мачо" "произвести впечатление на привлекательную женщину".

Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung и журнал Spiegel опубликовали совместное расследование в связи с видеозаписью, на которой Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Теги: #австрия
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