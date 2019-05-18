Экс-послу США Тейлору предложили стать временным поверенным в Украине

Государственный департамент США предложил Уильяму Тейлору, работавшему послом в Киеве в 2006–2009 годах, стать временным поверенным в Украине, сообщает издание "ZN.UA" со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По информации издания, временный поверенный ориентировочно будет руководить американским посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов в США в 2020 году.

"ZN.UA" отметает, что Тейлор знаком с ситуацией в Украине, он постоянно держит руку на пульсе в сфере обороны, знает ситуацию на Донбассе и разбирается в экономических вопросах.

Как сообщалось, в начале мая стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности.