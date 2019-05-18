Политика

10:43 18.05.2019

Зеленский в годовщину начала депортации крымских татар: каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы

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Зеленский в годовщину начала депортации крымских татар: каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар выразил надежду, что Украина сможет освободить Крым от оккупации.

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа – никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий – как и те, кто остался преданным Украины в оккупированном Крыму", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он выразил надежду, что Украина сможет освободить родину крымских татар от оккупации.

"Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом", - написал избранный президент.

Теги: #крым #татары #россия #украина #зеленский
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