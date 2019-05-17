Политика

17:02 17.05.2019

Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО Украины

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Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины, сообщает пресс-служба СНБО со ссылкой на его заявление на увольнение.

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении, которое цитирует пресс-служба СНБО Украины в пятницу.

Теги: #снбо #турчинов #украина
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Интерфакс-Украина
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