Климкин заявил о намерении стать депутатом Рады

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о планах идти в политику и намерении стать народным депутатом Украины.

"На сегодня потенциал нашей внешней поддержки через политику, через эмоции почти исчерпан. Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть очень много различных идей, и я надеюсь их реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду Украины. Конечно, с командой, с которой я разделяю ценности, принципы, эмоции и видение, как идти дальше. Все остальное – потом", - сказал Климкин в видеообращении, обнародованном на своей странице в Фейсбуке в пятницу.