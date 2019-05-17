Комитет министров СЕ считает, что РФ следует остаться в ПАСЕ - глава МИД ФРГ

Участники заседания комитета министров Совета Европы в Хельсинки согласились, что РФ следует остаться в ПАСЕ, чтобы россияне сохранили право обращаться в ЕСПЧ, заявил в пятницу глава МИД Германии Хайко Маас.

"Хорошие новости - мы согласились с тем, что России следует остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, в частности, поскольку это сохранит право миллионов россиян обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)", - приводит МИД ФРГ в твиттере заявление Мааса.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается выходить из Совета Европы и не отказывается от выполнения финансовых обязательств в рамках этой организации. Он отметил, что Россия заинтересована в продолжении работы в Совете Европы "на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН, которые должны толковаться и применяться в их неразрывной взаимосвязи".

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий в Украине и аннексии Крыма. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ.

В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

В апреле в Страсбурге была принята резолюция и рекомендации, предлагающие создание "процедуры совместного реагирования" в случае нарушения страной-участницей своих обязательств перед организацией и принятия решения о ее наказании.