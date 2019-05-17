У Зеленского не будет препятствий для роспуска Рады, юридический факт развала коалиции можно будет выяснить в суде - нардеп Писаренко

Попытка юридически зафиксировать распад парламентской коалиции 17 мая не создаст препятствия новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому досрочно прекратить полномочия Верховной Рады 8-го созыва, несогласные с соответствующим указом смогут через суд узнать, когда же состоялся такой юридический факт, убежден народный депутат из группы "Видродження" Валерий Писаренко.

"Для нового президента это (прекращение действия коалиции – ИФ) не должно составлять никаких трудностей в вопросах роспуска парламента. Если он захочет это сделать, сразу после инаугурации он может провести консультации с руководителями фракций и подписать соответствующий указ", - сказал Писаренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он пояснил, что роспуск парламента является политико-правовым решением.

Нардеп констатировал, что, с одной стороны, выход "Народного фронта" из коалиции, по мнению этой фракции, установил юридический факт, с какого момента необходимо отсчитывать 30 дней до возможности прекратить полномочия парламента. С другой стороны, как отметил Писаренко, факт отсутствия коалиции в Верховной Раде существует уже давно - с момента выхода из нее других фракций и отдельных депутатов.

"Общей фразой это можно было бы охарактеризовать, что выйти оттуда, чего не существует, проблематично, мягко говоря", - сказал нардеп.

На вопрос агентства "Интерфакс-Украина", когда произошел юридический факт фиксации отсутствия в парламенте коалиции, политик отметил, что те, кому не понравится указ президента Украины о роспуске Верховной Рады, сможет обжаловать его в суде, где будут рассмотрены все юридические факты, касающиеся роспуска парламента.

"До этого момента это будут субъективные оценки отдельных политиков", - резюмировал Писаренко.

Согласно Конституции Украины, коалиция депутатских фракций формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания Верховной Рады, которое проводится после очередных или внеочередных выборов или в течение одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

При этом "основы формирования, организации деятельности и прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины определяются Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины".

Президент Украины имеет право распустить парламент, если коалиция депутатских фракций не была сформирована в течение одного месяца.

Термин "коалиция депутатских фракций" были изъяты из Регламента в 2010 году. Таким образом, объявление о прекращении функционирования коалиции Регламентом также не предусмотрено.

Ряд политических сил считают, что коалиция депутатских фракций де-факто не существует в парламенте с 18 февраля 2016 года, когда о выходе из нее объявили "Самопомич" и "Батькивщина", а президент получил право роспуска парламента еще в марте 2016 года.

Окружной административный суд Киева 28 февраля 2019 года принял решение по иску народного депутата (внефракционного) Андрея Деркача, согласно которому суд потребовал от Верховной Рады предоставить поименный список депутатов, входящих в парламентскую коалицию. Верховная Рада должна была предоставить суду данную информацию до 12 марта.

Согласно Конституции, президент не может распускать парламент в течение последних 6 месяцев срока полномочий Верховной Рады. Полномочия действующего состава Верховной Рады прекращаются в день открытия заседаний следующего созыва.

Очередные выборы должны состояться в Украине 27 октября 2019 года. Точную дату первого заседания Верховной Рады следующего созыва определить невозможно, однако, согласно календарному плану выборов оно может состояться до середины декабря.

Согласно другой точке зрения, поскольку Верховная Рада избирается на 5 лет, полномочия депутатов завершаются через 5 лет после принятия ими присяги, то есть 27 ноября 2019 года.

Таким образом, существуют разночтения по поводу конечной даты издания президентом указа о роспуске парламента – или до 28 мая 2019 года, или до середины июня 2019 года.