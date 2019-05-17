Политика

13:22 17.05.2019

БПП может присоединиться к новой коалиции, если курс партнеров совпадет с их курсом – Ирина Луценко

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БПП может присоединиться к новой коалиции, если курс партнеров совпадет с их курсом – Ирина Луценко

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко допускает формирование в Верховной Раде VIII созыва новой коалиции.

"Если курс, который будет предложен депутатами разных фракций, будет полностью совпадать с тем курсом, которого придерживался "Блок Петра Порошенко" – все может быть", - сказала И.Луценко журналистам в кулуарах парламента в пятницу, отвечая на вопрос, готова ли фракция "Блок Петра Порошенко" участвовать в формировании новой коалиции в Раде текущего созыва.

Теги: #луценко #верховная_рада #бпп #коалиция
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