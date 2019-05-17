Политика

13:20 17.05.2019

Советник Зеленского считает, что распад коалиции связан, прежде всего, с желанием отсрочить какие-либо действия по проведению досрочных выборов

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Советник Зеленского считает, что распад коалиции связан, прежде всего, с желанием отсрочить какие-либо действия по проведению досрочных выборов

Прекращение деятельности коалиции "Европейская Украина" в Верховной Раде после выхода из нее фракции "Народный фронт" связано, прежде всего, с желанием отсрочить какие-либо действия, связанные с проведением досрочных парламентских выборов, считает советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что это, в первую очередь, связано с желанием отсрочить какие-либо действия, связанные с проведением выборов. Но в данной ситуации нужно будет жить по закону и поступать по закону. И хотелось бы, чтобы все-таки в Украине был парламент, который будет полностью легитимен, и к решениям которого не будет возникать никаких вопросов, как внутри государства, в том числе, у избирателей, так и у наших зарубежных партнеров", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Разумков указал, что "тяжело выйти из того, что прекратило свое существование фактически несколько лет тому назад", потому что отсутствие 226 депутатов в коалиции, по мнению команды Зеленского, является подтверждением того, что коалиция уже не существует.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли все-таки роспуск Верховной Рады, Разумков отметил: "Я думаю, что возможность, наверное, есть, исходя из того, что я сказал. А будет ли это происходить – зависит от юридических предпосылок и запросов украинского народа и общества, которое хотело бы видеть слаженную работу власти".

Теги: #верховная_рада #зеленский #коалиция #разумков
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