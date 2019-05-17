Политика

12:54 17.05.2019

Зеленский может досрочно прекратить полномочия Рады – Ирина Луценко

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Зеленский может досрочно прекратить полномочия Рады – Ирина Луценко

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский после инаугурации будет иметь возможность досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и назначить внеочередные парламентские выборы, считает представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Значит ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да, это значит", - сказала И.Луценко журналистам в кулуарах парламента в пятницу, комментируя выход из коалиции фракции "Народный фронт".

При этом она добавила, что партия "Блок Петра Порошенко" готова как к очередным, так и внеочередным выборам в Верховную Раду.

Теги: #луценко #верховная_рада #зеленский #украина
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