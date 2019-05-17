"Самопомич" не намерена участвовать в формировании новой коалиции – вице-спикер Сыроид

Парламентская фракция "Самопомич" не считает возможным участвовать в формировании новой коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII созыва, заявляет вице-спикер парламента Оксана Сыроид, делегированная на эту должность фракций "Самопомич".

"Самопомич заявили свое отношение к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот – показали много своих неспособностей. Самопомич не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - заявили Сыроид журналистам в кулуарах парламента в пятницу.