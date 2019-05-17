Политика

00:05 17.05.2019

Советник Зеленского: Раду должны избирать по пропорциональной системе с открытыми списками, а барьер в 5% не дает шанс попасть туда новым молодым силам

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Советник Зеленского: Раду должны избирать по пропорциональной системе с открытыми списками, а барьер в 5% не дает шанс попасть туда новым молодым силам

Выборы в Верховную Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, а 5%-ный проходной барьер не дает шанс попасть туда новым молодым партиям, отмечает советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

"В программе Зеленского четко зафиксировано, что избирательную систему нужно менять и делать пропорциональную систему по открытым спискам. Если мы говорим о мажоритарщиках, то среди них есть разные, "хорошие" и "плохие", и они смогут спокойно существовать при этой системе и по открытым спискам попасть в Раду, если им это доверит украинский избиратель", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Говоря о возможном снижении проходного барьера, Разумков указал, что из-за 5%-ного барьера в парламенте получается "закрытое акционерное общество". Попасть туда молодой политической силе невозможно", - отметил он.

Теги: #система #украина #зеленский #выборы #барьер
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