Замглавы АП Елисеев подтвердил, что подал в отставку

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев подтвердил информацию о своей отставке.

"Да, эта информация соответствует действительности. Сегодня, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке", - сказал Елисеев в эфире телеканала "Прямой" в четверг вечером.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До этого Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в Евросоюзе.