Порошенко принял верительные грамоты у послов Польши, Хорватии, Болгарии, Северной Македонии, Армении и Аргентины

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов ряда государств: Армении – Тиграна Сейраняна, Хорватии – Аницы Джамич, Северной Македонии - Крума Ефремова, Польши - Бартоша Цихоцкого, Болгарии - Костадина Коджабашева и Аргентины – Элены Летиции Тересы Микусински.

Как сообщает в четверг пресс-служба главы Украинского государства, в беседе с послом Армении речь шла о необходимости активизации политического диалога. Была дана положительная оценка созданию группы дружбы с Украиной в Национальном собрании Армении как важного инструмента межпарламентского диалога. Особое внимание уделялось вопросам углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности восстановлению деятельности совместной межправительственной украинско-армянской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Порошенко выразил надежду на продолжение активного двустороннего политического диалога между Украиной и Хорватией для реализации потенциала партнерства во всех сферах.

На встрече с послом Северной Македонии внимание было сосредоточено на важности сохранения положительной динамики двустороннего диалога, в том числе на проведении в ближайшее время в Украине очередных заседаний межправительственной украинско-македонской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и совместного комитета по имплементации Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Порошенко выразил удовлетворение завершением подготовки к подписанию Соглашения об условиях взаимных поездок граждан, которое в ближайшее время позволит гражданам обеих стран беспрепятственно и без регулярных продолжений действия безвизового режима путешествовать в Украину и Северную Македонию.

Президент в беседе с Цихоцким поблагодарил Польшу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразив надежду на сохранение активного политического диалога на высшем уровне в будущем. Обсуждались и пути усиления двустороннего взаимодействия на евроатлантическом направлении и в сфере энергетической безопасности.

Порошенко поблагодарил Болгарию за оздоровление 300 украинских военнослужащих на базе Военно-медицинской академии в течение ближайших двух лет в рамках трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации. Президент также выразил благодарность за конструктивный диалог с Болгарией относительно имплементации закона Украины "Об образовании".

В беседе с послом Аргентины обсуждались вопросы дальнейшей активизации политического диалога, перспективные направления развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, расширения договорно-правовой базы украинско-аргентинских отношений. В этом контексте Порошенко отметил необходимость осуществления обмена визитами высокого уровня и подчеркнул важность проведения в Буэнос-Айресе в этом году очередного заседания межправительственной украинско-аргентинской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.