Порошенко ввел в действие решение СНБО об организации планирования в секторе безопасности и обороны

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 мая "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны", которое предусматривает осмотры в разных сферах, в том числе с использованием возможностей совместной рабочей группы Украина - НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня и Консультативной миссии Европейского Союза по вопросам реформирования сектора гражданской безопасности Украины.

Соответствующий указ №225/2019 обнародован в четверг, 16 мая.

К указу прилагается решение СНБО, согласно которому надлежит провести следующие осмотры: оборонный; осмотр общественной безопасности и защиты; осмотр состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом; осмотр общегосударственной системы борьбы с терроризмом; осмотр разведывательных органов Украины.

Цель этого решения – практическое выполнение задач по реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, внедрение в систему планирования единых процедур и правил, необходимых для повышения эффективности сектора безопасности и обороны, для нейтрализации реальных и потенциальных угроз национальной безопасности Украины, соблюдение целостности, согласованности и системности в разработке документов в сферах национальной безопасности, комплекс неотложных мер, направленных на повышение обороноспособности государства с учетом имеющихся государственных ресурсов.

"Установить, что указанные … осмотры, кроме осмотра разведывательных органов Украины, проводятся с использованием возможностей совместной рабочей группы Украина - НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня и Консультативной миссии Европейского Союза по вопросам реформирования сектора гражданской безопасности Украины", - сказано в решении СНБО.

Кабинету министров Украины поручено обеспечить проведение оборонного осмотра, осмотра общественной безопасности и защиты, осмотра состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом. Правительство должно утвердить до 30 июня 2019 года порядок проведения осмотра общественной безопасности и защиты и осмотра состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом. Также предстоит утвердить до 30 августа 2019 года прогнозные показатели расходов государственного бюджета на среднесрочную перспективу с ориентировочным их распределением для составляющих сектора безопасности и обороны.

Государственным органам, ответственным за проведение осмотров, нужно подать до 30 сентября 2019 года секретарю СНБО и Национальному институту стратегических исследований выводы по оценке безопасности среды на среднесрочную перспективу на глобальном, региональном и национальном уровнях, а также информацию о достижении стратегических целей по результатам проведения мероприятий реформирования сектора безопасности и обороны и оценку состояния подчиненных структур этого сектора.

Кроме того, этим госорганам надлежит подать в установленном порядке в шестимесячный срок после утверждения новой Стратегии национальной безопасности Украины и по результатам проведения соответствующих осмотров на рассмотрение СНБО проекты стратегий по соответствующим сферам национальной безопасности. А в трехмесячный срок после завершения соответствующих осмотров в установленном порядке в СНБО нужно подать отчеты о результатах их проведения.

Согласно решению СНБО, Национальному институту стратегических исследований нужно организовать обработку до 30 сентября 2019 года методики проведения комплексного осмотра сектора безопасности и обороны и научно-методическую помощь государственным органам, ответственным за проведение таких осмотров.

Указ президента определяет, что контроль за выполнением данного решения СНБО возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.