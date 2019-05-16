Политика

16:40 16.05.2019

И.Геращенко сообщила о встречах экспертов команды Зеленского с представителями Украины в ТКГ

1 мин читать
И.Геращенко сообщила о встречах экспертов команды Зеленского с представителями Украины в ТКГ

Эксперты команды избранного президентом Украины Владимира Зеленского провели встречи с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Что касается команды новоизбранного президента. По моей информации, эксперты команды имели определенные встречи с нашими представителями в Трехсторонней контактной группе", - сказала она на заседании неформальной депутатской группы "Минская платформа" в Верховной Раде в четверг.

Геращенко отметила, что реанимировать Минский формат возможно лишь через активизацию Нормандского формата. При этом она добавила, что ответственность за паузу во встречах в Нормандском формате лежит исключительно на Российской Федерации.

Теги: #геращенко #зеленский #ткг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 16.05.2019
И.Геращенко уходит из минской ТКГ и с поста уполномоченной Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе

И.Геращенко уходит из минской ТКГ и с поста уполномоченной Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе

15:04 16.05.2019
У Зеленского готовы к консультациям с Кабмином для обеспечения достаточного количества газа на зиму

У Зеленского готовы к консультациям с Кабмином для обеспечения достаточного количества газа на зиму

13:11 16.05.2019
Решение по инаугурации поможет завершить период неопределенности, но в будущем Раде стоит работать оперативнее - пресс-служба Зеленского

Решение по инаугурации поможет завершить период неопределенности, но в будущем Раде стоит работать оперативнее - пресс-служба Зеленского

12:23 16.05.2019
Более трети украинцев ожидают, что способность Зеленского справляться с руководством страной выяснится через год - опрос

Более трети украинцев ожидают, что способность Зеленского справляться с руководством страной выяснится через год - опрос

12:22 16.05.2019
Зеленский сможет принять первые решения после формирования команды - Данилюк

Зеленский сможет принять первые решения после формирования команды - Данилюк

11:54 16.05.2019
Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть депутатов решила "насолить украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей – Разумков

Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть депутатов решила "насолить украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей – Разумков

11:14 16.05.2019
Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

10:37 16.05.2019
Президент Молдовы заявил, что "официальная позиция Кишинева относительно территориальной целостности Украины никогда не менялась"

Президент Молдовы заявил, что "официальная позиция Кишинева относительно территориальной целостности Украины никогда не менялась"

18:09 15.05.2019
Зеленский должен очиститься от людей из прошлого, "криминальных" олигархов и тех, кто мешает его прямой коммуникации с Трампом – Джулиани

Зеленский должен очиститься от людей из прошлого, "криминальных" олигархов и тех, кто мешает его прямой коммуникации с Трампом – Джулиани

17:12 15.05.2019
Если Рада не примет ни одно из депутатских постановлений по инаугурации Зеленского, дату сможет назначить Парубий

Если Рада не примет ни одно из депутатских постановлений по инаугурации Зеленского, дату сможет назначить Парубий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

И.Геращенко уходит из минской ТКГ и с поста уполномоченной Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе

Порошенко: за годы моего президентства украинский язык занял достойное место на телевидении, радио и в книгоиздательстве

Климкин отменил свое участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки

Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть депутатов решила "насолить украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей – Разумков

Вакарчук создает партию "Голос", с которой пойдет на выборы в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: за годы моего президентства украинский язык занял достойное место на телевидении, радио и в книгоиздательстве

Дания даст разрешение на стройку Nord Stream 2 после парламентских выборов, полагает депутат Бундестага

Фракция "Народный фронт" на своем заседании в пятницу намерена обсудить выход из коалиции

На должности премьера украинцы больше всего хотели бы видеть Тимошенко, Смешко и Бойко - опрос

Климкин отменил свое участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки

Европейский выбор Украины, экономика без олигархов и равенство перед законом – ключевые положения программы партии Вакарчука "Голос"

Вакарчук создает партию "Голос", с которой пойдет на выборы в Раду

Проходной барьер в Раду преодолевают 4 партии - соцопрос

Вакарчук объявил о создании партии "Голос", с которой намерен участвовать в парламентских выборах

Объявление об отсутствии коалиции может помешать роспуску парламента - источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА