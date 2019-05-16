И.Геращенко сообщила о встречах экспертов команды Зеленского с представителями Украины в ТКГ

Эксперты команды избранного президентом Украины Владимира Зеленского провели встречи с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Что касается команды новоизбранного президента. По моей информации, эксперты команды имели определенные встречи с нашими представителями в Трехсторонней контактной группе", - сказала она на заседании неформальной депутатской группы "Минская платформа" в Верховной Раде в четверг.

Геращенко отметила, что реанимировать Минский формат возможно лишь через активизацию Нормандского формата. При этом она добавила, что ответственность за паузу во встречах в Нормандском формате лежит исключительно на Российской Федерации.