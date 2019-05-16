Политика

16:02 16.05.2019

И.Геращенко уходит из минской ТКГ и с поста уполномоченной Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе

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И.Геращенко уходит из минской ТКГ и с поста уполномоченной Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что написала заявление об уходе с должности уполномоченной президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе, а также попросила уволить ее также с должности представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я сегодня написала заявление об увольнении президенту Петру Порошенко, который назначил меня на эту должность 17 июня 2014 года. Кстати, не было больше ни одного желающего, как и не стояла очередь, чтобы работать в минских группах", - заявила она на заседании неформальной депутатской группы "Минская платформа" в парламенте в среду.

Кроме того, И.Геращенко сообщила, что попросила президента уволить ее также с должности представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

"Что касается меня лично. Я считаю, что 5 лет – это очень большой срок, когда ты занимаешься такими тяжелыми темами. Есть и внутреннее выгорание, психологически тоже очень непростая история", - сказала она.

"Будет очень правильно, если я всех поблагодарю за сотрудничество, и буду заниматься вопросами защиты национальных интересов Украины как депутат Верховной Рады Украины, а дальше увидим", - добавила политик.

Она заявила о готовности помочь новой команде в решении вопросов, которые будут стоять при работе минских групп.

И.Геращенко высказала мнение о необходимости провести перезагрузку групп ТКГ. По ее мнению обновление должны провести все три стороны – Украина, Россия, ОБСЕ.

Теги: #минский_формат #геращенко #рада #донбасс #ткг
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