Порошенко: за годы моего президентства украинский язык занял достойное место на телевидении, радио и в книгоиздательстве

За последние 5 лет в Украине проводилась политика возрождения украинского языка, считает президент Украины Петр Порошенко.

"За 5 лет моего президентства мы проводили очень выверенную, очень сдержанную политику возрождения украинского языка, политику укрепления его позиций во всех сферах публичной жизни", - сказал П.Порошенко на церемонии награждения победителей и призеров Международного конкурса по украинскому языку им. П.Яцика в четверг в Киеве.

Он отметил, что за эти годы украинский язык занял достойное место на украинском телевидении, радио, в книгоиздательстве.

П.Порошенко подчеркнул, что "никак нельзя уменьшать консолидирующую роль украинского языка в строительстве политической украинской нации".

Глава государства напомнил, что "объемы ведения передач на украинском языке в эфире общенациональных вещателей составляет сегодня более 89% (при квоте 60%)".

По его словам, процент украиноязычных песен в эфире превышает 57% при квоте 35%, в то время как в 2013 году этот показатель составлял 5%.

Президент напомнил, что подписанный им закон "О функционировании украинского языка как государственного" оставляет чрезвычайно широкое пространство для других языков, для удовлетворения языковых нужд и прав граждан Украины, которые говорят на русском и других языках.

"Закон не вмешивается в право частного общения, и я очень рассчитываю на то, что активисты продолжат разъяснительную работу… украинский язык требует защиты, украинский язык требует промоции, и наш с вами конкурс сегодня – один из важных этапов этой работы", - отметил глава государства.

Он выразил уверенность, что первые годы функционирование этого закона "точно развеют все мифы, бесполезные опасения тех, у кого они есть, поскольку цель закона абсолютно другая".