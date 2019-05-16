Политика

15:04 16.05.2019

У Зеленского готовы к консультациям с Кабмином для обеспечения достаточного количества газа на зиму

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 Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского готова к консультациям с украинским правительством для принятия решений, которые обеспечат тепло в домах украинцев зимой.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами. Совместными усилиями обеспечим достаточное для домов украинцев количество газа", - отмечается в сообщении пресс-службы Зеленского.

Чтобы иметь достаточное количество газа в отопительный сезон, им нужно запасаться уже сейчас, когда цена на топливо значительно ниже, отмечают у Зеленского.

"Кроме того, необходимо иметь надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года", - указали в команде новоизбранного президента.

В команде Зеленского подчеркивают, что Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, однако для этого нужно создать независимого оператора ГТС. "Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил", - отмечается в сообщении.

Теги: #консультации #тепло #зеленский #кабмин
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