Фракция "Народный фронт" на своем заседании в пятницу намерена обсудить выход из коалиции

Парламентская фракция "Народный фронт" планирует в пятницу провести заседание фракции, на котором намерена рассмотреть вопрос выхода из парламентской коалиции, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник.

"Ещё не обсуждали, но будем", - сказал собеседник в четверг.

По словам источника, заседание фракции, на котором депутаты обсудят возможный выход "Народного фронта" из состава коалиции, состоится в пятницу, 17 мая.

Ранее агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к руководству парламента сообщало о том, что в ближайшие время в Верховной Раде Украины может быть объявлено об отсутствии правящей коалиции.

"Один из рассматриваемых вариантов – объявить об отсутствии коалиции с завтрашнего дня и, тем самым, начать 30-дневный отсчет до формирования новой", - сказал собеседник.

По его словам, это может стать "предохранителем" от возможного роспуска парламента президентом на основании фактического отсутствия коалиции.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она создана не будет, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В коалицию вошли фракции Блока Петра Порошенко, "Народного фронта", Объединения "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины". В ее составе было 302 депутата.

Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.