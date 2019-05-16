Политика

13:00 16.05.2019

На должности премьера украинцы больше всего хотели бы видеть Тимошенко, Смешко и Бойко - опрос

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На должности премьера украинцы больше всего хотели бы видеть Тимошенко, Смешко и Бойко - опрос

По 10% украинцев хотели бы видеть на должности премьер-министра Украины лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко, экс-главы СБУ Игоря Смешко либо народного депутата Юрия Бойко, остальные политики набрали меньше голосов, свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно результатам социсследования, обнародованным в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", на вопрос, кого из политических деятелей указанных в списке респонденты бы хотели видеть главой правительства после возможной смены состава Кабинета министров, 10,2% ответили, что Ю.Тимошенко, 10% - И.Смешко, 9,7% - Ю.Бойко, 8,8% - действующего главу Кабмина Владимира Гройсмана, 7,1% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко,

Еще 4,4% опрошенных хотели бы видеть премьером лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3,9% - действующего президента Украины Петра Порошенко, 3,7% - лидера партии "Самопомич", мэра Львова Андрея Садового, 2,6% - председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, 2,3% - бизнесмена Игоря Коломойского, 2,1% - экс-премьера Арсения Яценюка, 0,5% - мэра Киева Виталия Кличко, 0,4% - министра внутренних дел Арсена Авакова, 11% - другого политика. Еще 23,3% затруднились ответить.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и г.Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

Теги: #соцопрос #рейтинг #премьер
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