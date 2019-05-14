Политика

13:54 14.05.2019

Парубий пригрозил гневом украинцев за попытки ревизии языкового закона, декоммунизации, церковных вопросов

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Парубий пригрозил гневом украинцев за попытки ревизии языкового закона, декоммунизации, церковных вопросов

 Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предостерегает от попыток пересмотреть закон о языке, декоммунизации или достижения в церковных вопросах.

"Хочу предупредить всех тех, кто сегодня думает, что политическая конъюнктура изменилась, кто уже сегодня планирует реванш, угрожает нам судами, угрожают отменой этого закона. Послушайте меня внимательно, все те, кто думает, что это будет возможно: как только вы коснетесь и попытаетесь сделать ревизию, будь то закона о языке, будь то декоммунизации, или вопроса церкви, вы почувствуете весь гнев украинского народа и могущественную волю украинского народа. И я вам это говорю не как председатель Верховной Рады Украины, а как гражданин Украины Парубий Андрей", - заявил он с парламентской трибуны во вторник перед подписанием закона.

"Мы не допустим никакой ревизии всех тех достижений, которые сделал украинский парламент восьмого созыва", - добавил спикер.

Теги: #парубий #язык #рада #закон
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