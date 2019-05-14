Политика

13:46 14.05.2019

Порошенко о расширении сотрудничества с ЕС: должен быть введен новый принцип – "больше за большее"

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Порошенко о расширении сотрудничества с ЕС: должен быть введен новый принцип – "больше за большее"

Украина выступает за расширение сотрудничества с Европейским Союзом по принципу "больше за большее", заявил украинский президент Петр Порошенко.

"Мы считаем, что должен быть внедрен новый принцип "больше за большее". Если ты проводишь больше реформ, ты можешь рассчитывать на лучшее сотрудничество с Европейской комиссией, Европейским советом и ЕС", - сказал П.Порошенко во время конференции высокого уровня для лидеров стран Восточного партнерства по случаю 10-летия инициативы во вторник в Брюсселе.

Он отметил, что еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханесс Хан поддержал принцип "четырех союзов", предложенный Украиной.

По его словам, речь идет об энергетическом, цифровом, шенгенском и таможенном союзах.

"Энергетический союз - энергетическая безопасность европейского континента. Цифровой союз - создание эффективной системы управления и защита прав людей. Шенгенский союз и Таможенный союз - для лучшего экономического сотрудничества", - отметил П.Порошенко.

Теги: #ес #порошенко #восточное_партнерство
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