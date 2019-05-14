Рада отклонила постановления, блокирующие подписание спикером "языкового закона"

Верховная Рада отклонила четыре проекта постановлений, которыми ряд народных депутатов предлагали отменить результаты голосования во втором чтении и в целом за законопроект (№5670-д) о языке.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", ни один из проектов постановлений - № 5670-д-п, 5670-д-п1, 5670-д-п2, 5670-д-п3 - не набрал 226 минимально необходимых голосов для того, чтобы быть принятым и таким образом отменить результаты голосования за языковой закон.

Данные проекты постановлений инициировали народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок", а также внефракционные парламентарии.

Отклонив данные постановления, Верховная Рада разблокировала возможность председателю парламента подписать закон о функционировании украинского языка как государственного.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.