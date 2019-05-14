Политика

11:18 14.05.2019

В Сенате США подготовлен законопроект о санкциях против компаний, участвующих "Северном потоке-2"

2 мин читать
В Сенате США подготовлен законопроект о санкциях против компаний, участвующих "Северном потоке-2"

Законопроект предусматривающий введение санкций против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", подготовлен американскими сенаторами Тедом Крузом (республиканец) и Джином Шахином (демократ), сообщил журнал Foreign Policy.

"Последним всплеском трансатлантической напряженности станет то, что европейские суда, участвующие в строительстве спорного газопровода из России в Германию, могут быть подвергнуты санкциям США в соответствии с новым законопроектом, который будет внесен в Сенат США уже в понедельник", - пишет издание, ссылаясь на копию документа, имеющуюся в его распоряжении.

Законопроект, отмечает журнал, направлен против судов, используемых для прокладки глубоководных трубопроводов, которые есть у западных энергетических компаний, но которых не хватает у России.

Согласно законопроекту, предпринимателям, которые продолжают продавать или сдавать в аренду такие суда, будет запрещен въезд в США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены.

Законопроект также предусматривает ряд санкций в отношении лиц, оказывающих финансовую или техническую поддержку или страхование указанных судов.

Автор статьи напоминает, что президент Дональд Трамп "уже месяцами предупреждает о санкциях, касающихся газопровода, если проект будет реализовываться". В частности, об этом говорилось в письме посла США в Германии в адрес ряда компаний. Это послание дипломата было повергнуто жесткой критике со стороны главы германского МИД Хайко Мааса.

Поскольку под санкции в соответствии с проектом закона подпадают все суда, которые ведут прокладку труб для экспорта российского газа на глубине 100 футов (около 30 м), то он может коснуться и судов, задействованных в строительстве "Турецкого потока", считает журнал.

В своем нынешнем формате законопроект также требует от госсекретаря ежегодно представлять Конгрессу доклад, в котором должна анализироваться деятельность всех компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", включая финансовые учреждения, и оцениваться, нарушили ли они какие-либо другие санкции США в отношении российских граждан или компаний, пишет Foreign Policy.

Проект документа предлагает ввести жесткий контроль над двумя компаниями, которые имеют контракты на прокладку труб для "Северного потока-2": швейцарской Allseas и итальянской Saipem.

Предлагается также усиливать давление на "Газпром" и пять компаний-партнеров по "Северному потоку-2": Uniper и Wintershall из Германии, Anglo-Dutch Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.

Теги: #северный_поток #сша #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:53 14.05.2019
Американцы предупредили об угрозе терактов в Израиле, где проходит "Евровидение"

Американцы предупредили об угрозе терактов в Израиле, где проходит "Евровидение"

07:58 14.05.2019
Пентагон подготовил план по отправке до 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток

Пентагон подготовил план по отправке до 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток

04:06 14.05.2019
В оценках США и Европы по иранской проблеме большего общего, чем разногласий - американский спецпредставитель по Ирану

В оценках США и Европы по иранской проблеме большего общего, чем разногласий - американский спецпредставитель по Ирану

22:47 13.05.2019
Иран пострадает в случае необдуманных действий в ответ на санкции США – Трамп

Иран пострадает в случае необдуманных действий в ответ на санкции США – Трамп

15:46 13.05.2019
Климкин: Украина не стала заложницей будущих выборов президента США, мы работаем над тем, чтобы этого не произошло

Климкин: Украина не стала заложницей будущих выборов президента США, мы работаем над тем, чтобы этого не произошло

04:28 13.05.2019
Трамп подтвердил, что не намерен менять свою позицию по тарифам на китайские товары

Трамп подтвердил, что не намерен менять свою позицию по тарифам на китайские товары

18:54 12.05.2019
Лидеры США и Китая могут встретиться на полях саммита G20 в Осаке

Лидеры США и Китая могут встретиться на полях саммита G20 в Осаке

17:46 12.05.2019
Нардеп Лещенко намерен в понедельник обнародовать материалы по Джулиани, Луценко и страницу из "черной бухгалтерии" Партии регионов с фамилией Манафорта

Нардеп Лещенко намерен в понедельник обнародовать материалы по Джулиани, Луценко и страницу из "черной бухгалтерии" Партии регионов с фамилией Манафорта

16:09 12.05.2019
Трамп предостерегает от повторения расследования, которому подвергся

Трамп предостерегает от повторения расследования, которому подвергся

14:21 12.05.2019
Аналитик Atlantic Council утверждает, что Джулиани добивался увольнения Йованович с должности посла

Аналитик Atlantic Council утверждает, что Джулиани добивался увольнения Йованович с должности посла

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Идти дорогой президента Порошенко" советует Зеленскому действующий глава Украинского государства

Главы МИД ЕС отметили положительные сигналы от команды новоизбранного президента Зеленского

В Раде появились ещё две инициативы по дате инаугурации президента – на 17 и 26 мая

У Зеленского считают лучшим решением принятие закона о выборах в парламент, а не Избирательного кодекса

Климкин: "Восточное партнерство" должно основываться на дифференциации и учитывать стремление государств-участников

ПОСЛЕДНЕЕ

"Идти дорогой президента Порошенко" советует Зеленскому действующий глава Украинского государства

Главы МИД ЕС отметили положительные сигналы от команды новоизбранного президента Зеленского

В Раде появились ещё две инициативы по дате инаугурации президента – на 17 и 26 мая

У Зеленского считают лучшим решением принятие закона о выборах в парламент, а не Избирательного кодекса

Могерини объяснила, почему в заключениях встречи стран "Восточного партнерства" не идет речь о вступлении в ЕС

В ЕС подчеркивают общие ценности со странами "Восточного партнерства"

Слова Климкина о готовности Украины отказаться от соблюдения минских соглашений это опасная политическая провокация – заявление "Оппозиционной платформы - за жизнь"

Климкин: "Восточное партнерство" должно основываться на дифференциации и учитывать стремление государств-участников

Порошенко: я заинтересован, чтобы Рада как можно быстрее назначила дату инаугурации Зеленского

Санкции против РФ на июньском саммите Евросоюза будут продолжены, верит Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА