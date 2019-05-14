В Раде появились ещё две инициативы по дате инаугурации президента – на 17 и 26 мая

Народный депутат Виталий Куприй (внефракционный) предлагает привести к присяге новоизбранного президента Украины 26 мая, а нардеп Владимир Куренной (фракция "Блок Петра Порошенко") зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации 17 мая.

Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, В.Куприй, который ранее подал проект постановления об инаугурации 20 мая, накануне в понедельник зарегистрировал новую инициативу – с предложением привести к присяге нового президента 26 мая.

В свою очередь парламентарий В.Куренной во вторник внёс проект постановления о проведении инаугурации президента 17 мая.

Всего парламентарии зарегистрировали 7 соответствующих проектов постановлений, один из которых был отозван.