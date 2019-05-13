Политика

21:03 13.05.2019

Могерини объяснила, почему в заключениях встречи стран "Восточного партнерства" не идет речь о вступлении в ЕС

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Могерини объяснила, почему в заключениях встречи стран "Восточного партнерства" не идет речь о вступлении в ЕС

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини объяснила праздничной тональностью отсутствие в опубликованных в понедельник "заключениях председателя" министерской встречи по случаю 10-летия "Восточного партнерства" тезиса о стремлении стран этого проекта вступить в ЕС.

"Речь идет о годовщине, празднике, в ходе которого мы отмечаем весь накопленный прогресс в течение этих последних лет. Поэтому мы больше сконцентрировались на том, что уже было достигнуто, на значении партнерства, как оно видится гражданам. Больше - на будущих перспективах", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам на пресс-конференции в Брюсселе.

Так она ответила на вопрос о том, что в заключительном документе, подчеркивающем важность "Восточного партнерства" для ЕС и для стран этого проекта, ничего не говорится о европейской перспективе "восточных партнеров".

В бельгийской столице прошла встреча 28 глав государств и правительств стран ЕС и шесть руководителей стран программы "Восточное партнерство" - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

При этом Ф.Могерини напомнила о программном документе "Восточного партнерства" "20 результатов к 2020 году" и призвала предпринять усилия для достижения поставленных целей.

"Дальнейшие перспективы, конечно, будут упомянуты. Но позднее. Во время последующих (институциональных - ИФ) циклов", - пообещала глава европейской дипломатии.

Она призвала не удивляться отсутствию в заключениях ссылок на этот аспект и не воспринимать его как мрачное предзнаменование. Высокий представитель ЕС пояснила, что три "восточных партнера" связаны с ЕС соглашениями об ассоциации, а три других не имеют таких соглашений.

"Нужно было выбрать подход, уважающий их всех", - отметила Ф.Могерини.

По ее словам, текст соглашения об ассоциации - это одно, а заявление от имени всех шести партнеров - иное, так как надо учитывать разные статусы этих стран. ЕС исходил из уважения ко всем членам проекта. Диверсифицированный подход к ним в зависимости от их ожиданий - это позиция Евросоюза, сказала глава дипломатии ЕС, объясняя тональность заявления.

"Но это не означает, что мы не могли бы пойти дальше по отношению к некоторым из них. Впрочем, это уже делается в отношении тех, кто связан с ЕС соглашениями об ассоциации" - заключила Ф.Могерини.

В опубликованном по итогу министерской встречи документе от имени председателя отмечается, что встреча, посвященная 10-летию "Восточного партнерства", стала моментом, чтобы подтвердить "неизменную поддержку общих фундаментальных ценностей и принципов, лежащих в основе "Восточного партнерства", и намерение сторон продвигать их вперед".

"Это партнерство приносит пользу всем нам. Спустя 10 лет после его создания оно оказалось успешным для наших граждан. Этот позитивный опыт позволяет нам продолжать работу вместе и в духе тесного сотрудничества, чтобы наши общества могли в полной мере воспользоваться всеми преимуществами, начиная от повышения благосостояния и заканчивая демократией, стабильностью и безопасностью, которые дает такое партнерство", - говорится в заключениях председателя.

Теги: #ес #восточное_партнерство #могерини
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