Политика

20:28 13.05.2019

Слова Климкина о готовности Украины отказаться от соблюдения минских соглашений это опасная политическая провокация – заявление "Оппозиционной платформы - за жизнь"

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Слова Климкина о готовности Украины отказаться от соблюдения минских соглашений это опасная политическая провокация – заявление "Оппозиционной платформы - за жизнь"

В партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" расценивают слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев готов отказаться от соблюдения минских соглашений в случае, если некоторые европейские государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы, как политическую провокацию и настаивают на их неукоснительном соблюдении.

"Заявления министра иностранных дел Павла Климкина о готовности Украины отказаться от соблюдения Минских соглашений – это опасная политическая провокация, направленная на эскалацию боевых действий и срыв всех усилий по мирному урегулированию", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии понедельник вечером.

В "Оппозиционной платформе – за жизнь" напоминают, что Минские соглашения закреплены резолюцией Совета безопасности ООН №S/RES/2202 от 17 февраля 2015 года и убеждены, что "авторам подобных политических решений (об отказе Украины от соблюдения Минских соглашений – ИФ) будет гарантирована уголовная ответственность".

"Мы настаиваем на неукоснительном соблюдении Минских соглашений, безотлагательном начале прямых переговоров со всеми сторонами конфликта и активизации "нормандского" переговорного формата", - заявили в политсиле.

Как сообщалось, 13 мая в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от соблюдения минских соглашений в случае, если некоторые европейские государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы. "Меня вчера многие спрашивали, как будет Совет Европы (действовать в вопросе санкций к РФ – ИФ). Я им честно сказал, что если вы пойдете так, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, "Минска" у нас теперь нет, и, во-вторых, его убили не только в Москве, но и вы его последовательно", - сказал министр.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, его позиция была услышана партнерами из Франции, Германии, Нидерландов и других стран.

Теги: #заявление #минские_соглашения #климкин #опзж
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