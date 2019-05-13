Политика

18:53 13.05.2019

Порошенко: я заинтересован, чтобы Рада как можно быстрее назначила дату инаугурации Зеленского

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Порошенко: я заинтересован, чтобы Рада как можно быстрее назначила дату инаугурации Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко заинтересован в как можно скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность", - сказал П.Порошенко журналистам в понедельник в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о возможном роспуске Рады и досрочных парламентских выборах, П.Порошенко отметил, что "все должно быть в соответствии с конституционной и законодательной процедурой".

Он подчеркнул, что парламент должен найти решение, которое бы устроило всех и "обеспечило защиту демократии и конституционного процесса".

Теги: #зеленский #порошенко #рада #инаугурация
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