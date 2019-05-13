ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере подведет итоги своей работы 28 мая

Временная следственная комиссия (ВСК) для проведения расследования сведений относительно фактов хищений в Вооружённых силах Украины с 2004 по 2017 год подведёт итоги своей работы 28 мая, сообщил ее глава Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко").

"28 мая мы будем подводить итоги нашей работы", - сказал И.Винник на заседании комиссии в понедельник.

Вместе с тем он добавил, что ВСК подготовит отчёт о своей деятельности.

Парламент создал ВСК в июне 2018 года на полгода. 6 декабря нардепы продлили работу комиссии ещё на 6 месяцев.

Ранее парламент утвердил предварительный отчет ВСК, в котором содержится описание работы, проведенной комиссией. В общих чертах описано состояние ВСУ на момент обретения Украиной независимости, количество личного состава и техники на то время.

"Общая стоимость военного имущества по оценкам некоторых экспертов ориентировочно составляла $89 млрд, что является осторожной оценкой, ведь по обнародованным в СМИ данным по объемам продажи оружия из Украины, только к концу 1994 года Украина экспортировала оружия и военной техники на сумму $32,4 млрд", - сказано в отчете.

В нем также отмечалось, что установить реальную общую стоимость имущества, которое было закреплено за ВСУ после распада СССР, невозможно, однако "приблизительная оценка нужна для понимания масштабов хищений".

Авторы отчета поясняли, что анализ работы ВСК подтвердил наличие большого объема информации, в том числе являющейся государственной тайной, которая требует дальнейшей основательной проверки и исследования.