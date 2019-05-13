Политика

16:12 13.05.2019

ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере подведет итоги своей работы 28 мая

2 мин читать
ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере подведет итоги своей работы 28 мая

 Временная следственная комиссия (ВСК) для проведения расследования сведений относительно фактов хищений в Вооружённых силах Украины с 2004 по 2017 год подведёт итоги своей работы 28 мая, сообщил ее глава Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко").

"28 мая мы будем подводить итоги нашей работы", - сказал И.Винник на заседании комиссии в понедельник.

Вместе с тем он добавил, что ВСК подготовит отчёт о своей деятельности.

Парламент создал ВСК в июне 2018 года на полгода. 6 декабря нардепы продлили работу комиссии ещё на 6 месяцев.

Ранее парламент утвердил предварительный отчет ВСК, в котором содержится описание работы, проведенной комиссией. В общих чертах описано состояние ВСУ на момент обретения Украиной независимости, количество личного состава и техники на то время.

"Общая стоимость военного имущества по оценкам некоторых экспертов ориентировочно составляла $89 млрд, что является осторожной оценкой, ведь по обнародованным в СМИ данным по объемам продажи оружия из Украины, только к концу 1994 года Украина экспортировала оружия и военной техники на сумму $32,4 млрд", - сказано в отчете.

В нем также отмечалось, что установить реальную общую стоимость имущества, которое было закреплено за ВСУ после распада СССР, невозможно, однако "приблизительная оценка нужна для понимания масштабов хищений".

Авторы отчета поясняли, что анализ работы ВСК подтвердил наличие большого объема информации, в том числе являющейся государственной тайной, которая требует дальнейшей основательной проверки и исследования.

Теги: #винник #укроборонпром #рада #вск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 13.05.2019
БПП определится с проектом постановления об инаугурации, когда они пройдут профильный комитет

БПП определится с проектом постановления об инаугурации, когда они пройдут профильный комитет

11:53 13.05.2019
Тимошенко предложила начать дискуссию о создании новой коалиции в Раде и нового правительства

Тимошенко предложила начать дискуссию о создании новой коалиции в Раде и нового правительства

11:42 13.05.2019
Рада на этой неделе определит дату инаугурации новоизбранного президента Украины – Парубий

Рада на этой неделе определит дату инаугурации новоизбранного президента Украины – Парубий

11:29 13.05.2019
Парубий поручил профильному комитету срочно рассмотреть проекты постановлений об отмене голосования за языковой закон

Парубий поручил профильному комитету срочно рассмотреть проекты постановлений об отмене голосования за языковой закон

10:24 13.05.2019
"Самопомич" не против досрочных выборов в Раду, но по новым правилам – Садовый

"Самопомич" не против досрочных выборов в Раду, но по новым правилам – Садовый

19:19 11.05.2019
Рада может обратиться в международные организации из-за давления РФ на коренные народы

Рада может обратиться в международные организации из-за давления РФ на коренные народы

19:11 11.05.2019
Вице-спикер Рады Сыроид не видит оснований для досрочных парламентских выборов

Вице-спикер Рады Сыроид не видит оснований для досрочных парламентских выборов

18:06 10.05.2019
В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

15:24 10.05.2019
В Раде предлагают облегчить наем иностранцев в Украине, запретить посредникам взимать плату с украинских "заробитчан"

В Раде предлагают облегчить наем иностранцев в Украине, запретить посредникам взимать плату с украинских "заробитчан"

13:24 10.05.2019
Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады–

Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады–

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет ЕС продлил мандат Консультативной миссии в Украине до 31 мая 2021г

Если Совет Европы снимет с РФ санкции, минские соглашения потеряют силу, заявил Климкин

Климкин: Украина не стала заложницей будущих выборов президента США, мы работаем над тем, чтобы этого не произошло

Паспортизация РФ жителей ОРДЛО должна вызвать системный ответ ЕС, а не только формальные персональные санкции - Климкин

Советник Зеленского: Сегодня вести прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно

ПОСЛЕДНЕЕ

Совет ЕС продлил мандат Консультативной миссии в Украине до 31 мая 2021г

Политика РФ по отношению к Украине не изменится и при возможной смене Суркова экс-послом в Беларуси Бабичем – Климкин

Если Совет Европы снимет с РФ санкции, минские соглашения потеряют силу, заявил Климкин

Климкин: Украина не стала заложницей будущих выборов президента США, мы работаем над тем, чтобы этого не произошло

Паспортизация РФ жителей ОРДЛО должна вызвать системный ответ ЕС, а не только формальные персональные санкции - Климкин

Советник Зеленского: Сегодня вести прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно

"Опора" не будет наблюдать за выборами в ОТГ 30 июня, а начнет кампанию досрочного наблюдения за выборами в Раду

Нардеп Лещенко утверждает, что историю с Байденом и Злочевским инициировал Луценко, чтобы остаться в должности генпрокурора

Госдепартамент США подтвердил решение Помпео посетить Брюссель перед Сочи

В Оппоблоке хотят как можно скорее пройти этап инаугурации новоизбранного президента Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА