Политика

15:57 13.05.2019

Политика РФ по отношению к Украине не изменится и при возможной смене Суркова экс-послом в Беларуси Бабичем – Климкин

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Политика РФ по отношению к Украине не изменится и при возможной смене Суркова экс-послом в Беларуси Бабичем – Климкин

Политика России по отношению к Украине не изменится, даже если помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова заменит экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Когда президент России пытался навязать нам его в качестве посла, конечно, мы это отбили. Я знаю больше информации, чем могу сказать, но, тем не менее, я считаю, что мы готовы к любому персональному развитию событий! В конце концов, в Кремле все решения принимает только один человек. Так что если что-то меняется на уровне исполнителей, все равно политика по определению не изменится", - сказал П.Климкин журналистам в понедельник в Брюсселе, комментируя информацию о возможном назначении бывшего посла РФ в Беларуси М.Бабича куратором политики Кремля на Донбассе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-посол в Беларуси М.Бабич сможет курировать политику Кремля на неподконтрольных Украине территориях Донбасса (вместо В.Суркова).

Теги: #куратор #донбасс #климкин #мид
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