Политика

15:52 13.05.2019

Если Совет Европы снимет с РФ санкции, минские соглашения потеряют силу, заявил Климкин

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Если Совет Европы снимет с РФ санкции, минские соглашения потеряют силу, заявил Климкин

Украина готова отказаться от соблюдения минских соглашений в случае, если некоторые европейские государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Меня вчера много кто спрашивал, как будет Совет Европы (действовать в вопросе санкций к РФ – ИФ). Я им честно сказал, что если вы пойдете так, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, "Минска" у нас теперь нет, и, во-вторых, его убили не только в Москве, но и вы его последовательно", - сказал П.Климкин журналистам в Брюсселе в понедельник.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, его позиция была услышана партнерами из Франции, Германии, Нидерландов и других стран.

Теги: #минские_соглашения #санкции_против_рф #климкин #мид
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