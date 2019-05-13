Политика

15:46 13.05.2019

Климкин: Украина не стала заложницей будущих выборов президента США, мы работаем над тем, чтобы этого не произошло

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Климкин: Украина не стала заложницей будущих выборов президента США, мы работаем над тем, чтобы этого не произошло

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина пока не стала заложницей будущих президентских выборов в США, однако убежден, что такая перспектива – худшее, что может произойти с партнерством Украина - США.

"Пока 100% не стала. Но каждый должен думать, что он делает. Такая угроза теоретически есть, практической я сегодня не вижу. Мы работаем, чтобы этого по определению не произошло. Если это произойдет, это самое худшее, что может случиться для нашего партнерства и дружбы с США", - сказал он журналистам в Брюсселе в понедельник, отвечая на вопрос о том, стала ли Украина заложницей президентских выборов в США.

Комментируя отмену поездки в Украину личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, П.Климкин сказал: "Всегда есть какие-то люди, которые хотят играть в игры, не понимая, кто участники этих игр, какие правила".

Он добавил, что двухпартийный консенсус по поддержке Украины необходимо поддерживать.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Теги: #климкин #сша #выборы #мид
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